В Украине появилась медаль за борьбу с коронавирусом

В Украине появилась специальная медаль "Честь и служба" для награждения "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией"

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В Украине появилась специальная медаль "Честь и служба" для награждения "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией"

Медаль представил директор ВТО "Орден" Александр Сопов на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа, пишет RegioNews. "Будут награждаться граждане за самоотверженный труд на преодоление пандемии коронавируса в Украине и мире. Выдвижение кандидатов на награждение осуществляется руководителями областей, городов и ОТГ, министерств и ведомств, журналистами, блогерами, волонтерами, другими гражданами Украины и иностранцами", - рассказал Сопов. Он сообщил, что уже изготовлено 500 медалей и условием награждения, кроме присланного на электронный адрес ВТО "Орден" наградного листа, должна быть статья или видео-сюжет в СМИ или в интернет-пространстве о самоотверженном труде номинанта. "Наградить героя вместе с лицом, подписавшего представление, предоставляется автору статьи, ведь именно он несет моральную ответственность за правдивость публикации. Процедура награждения должна осуществляться с соблюдением всех норм карантина", - отметил Сопов. По его словам, заявка на украинскую медаль уже поступила из Испании, и этим опытом заинтересовались во Франции, Казахстане и России. ВТО "Орден" - производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО "Орден" государственные награды и ведомственные знаки отличия утверждены Комиссией государственных наград и геральдики Напомним, Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который выздоровел от COVID-19" .

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