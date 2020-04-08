В Украине появилась медаль за борьбу с коронавирусом
Медаль представил директор ВТО "Орден" Александр Сопов на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа, пишет RegioNews.
"Будут награждаться граждане за самоотверженный труд на преодоление пандемии коронавируса в Украине и мире. Выдвижение кандидатов на награждение осуществляется руководителями областей, городов и ОТГ, министерств и ведомств, журналистами, блогерами, волонтерами, другими гражданами Украины и иностранцами", - рассказал Сопов.
Он сообщил, что уже изготовлено 500 медалей и условием награждения, кроме присланного на электронный адрес ВТО "Орден" наградного листа, должна быть статья или видео-сюжет в СМИ или в интернет-пространстве о самоотверженном труде номинанта.
"Наградить героя вместе с лицом, подписавшего представление, предоставляется автору статьи, ведь именно он несет моральную ответственность за правдивость публикации. Процедура награждения должна осуществляться с соблюдением всех норм карантина", - отметил Сопов.
По его словам, заявка на украинскую медаль уже поступила из Испании, и этим опытом заинтересовались во Франции, Казахстане и России.
ВТО "Орден" - производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО "Орден" государственные награды и ведомственные знаки отличия утверждены Комиссией государственных наград и геральдики
Напомним, Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который выздоровел от COVID-19" .
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