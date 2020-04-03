Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди, відсторонили від посади до 2 червня 2020 року

Фото: Cторінка Івана Мунтяна у Facebook

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди, відсторонили від посади до 2 червня 2020 року

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