Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці
Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП ще на два місяці відсторонив голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.
Строк відсторонення - до 2 червня 2020 року.
ГОЛОВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОДОВЖЕНО ОБОВ’ЯЗКИ ДО 3 ЧЕРВНЯ 3 квітня 2020 року за клопотанням прокурора #САП...Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.
Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.
19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.
Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року.
- 18:13 03 квітня Супрун: український протокол лікування коронавірусу - це небезпечний експеримент
- 17:58 03 квітня Не менше 2-ох метрів: у Львові розробили порядок поховання людей з COVID-19
- 17:47 03 квітня У Житомирській області підтвердили ще три випадки COVID-19
- 16:58 03 квітня Повісилася через коронавірус: Полтавщиною шириться новий фейк
- 16:57 03 квітня Єрмак повертався із Мінська приватним літаком Пінчука - "Схеми”
- 16:57 03 квітня Івано-Франківськ: у немовляти померлої породіллі COVID-19 немає
- 15:44 03 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів