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03 квітня 2020, 16:29 2

Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

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03 квітня 2020, 16:29 2
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Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди, відсторонили від посади до 2 червня 2020 року
Фото: Cторінка Івана Мунтяна у Facebook
Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди, відсторонили від посади до 2 червня 2020 року

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП ще на два місяці відсторонив голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Строк відсторонення - до 2 червня 2020 року.

ГОЛОВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОДОВЖЕНО ОБОВ’ЯЗКИ ДО 3 ЧЕРВНЯ 3 квітня 2020 року за клопотанням прокурора #САП...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.

Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року.


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