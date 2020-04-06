Раду просять перевезти Конституційний суд до Харкова
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на законопроєкт №3300 від 3 квітня, автором якого є нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.
Також законопроєктом пропонується закріпити одночасне надання щорічних основних оплачуваних відпусток усім суддям Конституційного Суду України одночасно тобто – в один проміжок часу.
Крім того, "слуга" пропонує вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КС із конституційною скаргою, а суддею суду не може стати людина, яка має іноземне громадянство.
У свою чергу статтю 97 щодо виконання рішень КС Третьякова пропонує доповнити: "Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України".
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