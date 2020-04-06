19:32  06 квітня
Абсолютний рекорд: до "антиколомойского" закону внесли 13 тис. правок
18:49  06 квітня
Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 17:41 13

Раду просять перевезти Конституційний суд до Харкова

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 17:41 13
Читайте также на русском языке
До Верховної Ради України подали законопроєкт, яким пропонується перевезти Конституційний суд України зі столиці у Харків
Фото: twitter/CCofUkraine
До Верховної Ради України подали законопроєкт, яким пропонується перевезти Конституційний суд України зі столиці у Харків

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на законопроєкт №3300 від 3 квітня, автором якого є нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Також законопроєктом пропонується закріпити одночасне надання щорічних основних оплачуваних відпусток усім суддям Конституційного Суду України одночасно тобто – в один проміжок часу.

Крім того, "слуга" пропонує вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КС із конституційною скаргою, а суддею суду не може стати людина, яка має іноземне громадянство.

У свою чергу статтю 97 щодо виконання рішень КС Третьякова пропонує доповнити: "Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України".


суд Київ Верховна Рада Конституційний суд Харьків КСУ законопроєкт
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 20:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »