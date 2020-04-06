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06 квітня 2020, 14:36 9

В Житомирській області три доби триває масштабна лісова пожежа

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06 квітня 2020, 14:36 9
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В Народицькому районі Житомирської області три доби палає ліс в районі населених пунктів Звіздаль і Малі Міньки, до гасіння залучають пожежників із сусідніх областей
Фото: dsns.gov.ua
В Народицькому районі Житомирської області три доби палає ліс в районі населених пунктів Звіздаль і Малі Міньки, до гасіння залучають пожежників із сусідніх областей

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Зараз триває ліквідація низової лісової пожежі в Народицькому та Кліщівському лісництвах, яка виникла 4 квітня через перекидання вогню з палаючої сухої трави", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що станом на ранок 6 квітня пожежу вдалося локалізувати, триває займання трьома окремими осередками поблизу населених пунктів Звіздаль і Малі Міньки загальною площею 15 га.

Відомо, що над ліквідацією пожежі працюють 72 рятувальники, 80 представників лісових господарств, 30 одиниць техніки та авіація.

5 квітня літаком АН 32-П було здійснено 4 скиди води. Крім того, залучено 44 рятувальники та 9 одиниць техніки з Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей.

Нагадаємо, в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС станом на ранок 6 квітня пожежники продовжують ліквідовувати масштабну лісову пожежу.


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