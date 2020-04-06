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06 апреля 2020, 14:36 6

В Житомирской области трое суток продолжается масштабный лесной пожар

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06 апреля 2020, 14:36 6
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В Народичском районе Житомирской области трое суток пылает лес в районе населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки, к тушению привлекают пожарных из соседних областей
Фото: dsns.gov.ua
В Народичском районе Житомирской области трое суток пылает лес в районе населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки, к тушению привлекают пожарных из соседних областей

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

"Сейчас идет ликвидация низового лесного пожара в Народичском и Клищивском лесничествах, который возник 4 апреля из опрокидывания огня с горящей сухой травы", - говорится в сообщении.

В ДСНС отметили, что по состоянию на утро 6 апреля пожар удалось локализовать, продолжается возгорание тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки общей площадью 15 га.

Известно, что над ликвидацией пожара работают 72 спасателя, 80 представителей лесных хозяйств, 30 единиц техники и авиация.

5 апреля самолетом АН 32-П было осуществлено 4 сбросы воды. Кроме того, привлечено 44 спасателя и 9 единиц техники из Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Напомним, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 6 апреля пожарные продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар.


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