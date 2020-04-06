В Житомирской области трое суток продолжается масштабный лесной пожар
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.
"Сейчас идет ликвидация низового лесного пожара в Народичском и Клищивском лесничествах, который возник 4 апреля из опрокидывания огня с горящей сухой травы", - говорится в сообщении.
В ДСНС отметили, что по состоянию на утро 6 апреля пожар удалось локализовать, продолжается возгорание тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки общей площадью 15 га.
Известно, что над ликвидацией пожара работают 72 спасателя, 80 представителей лесных хозяйств, 30 единиц техники и авиация.
5 апреля самолетом АН 32-П было осуществлено 4 сбросы воды. Кроме того, привлечено 44 спасателя и 9 единиц техники из Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Напомним, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 6 апреля пожарные продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар.
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