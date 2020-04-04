Україна відправила до Італії 20 медиків, партію спирту - згодом
Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу МВС, про це заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Сьогодні ми літаком Нацгвардії Ан-74 відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях", - зазначив Аваков.
За його словами, за два дні в Італію буде направлена ще й гуманітарна допомога - спеціальні спиртові дезінфектори.
"Наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям", - уточнив міністр, додавши, що ці місії триватимуть два тижні.
У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медики, які відправляються в Італію, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.
"Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", - підкреслив він.
У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 4 квітня заявив, що ці 20 лікарів по поверненні пройдуть обсервацію або одразу будуть залучені до надання меддопомоги хворим.
"Після повернення до України все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні. Якщо епідемічна ситуація буде стабільна і не буде крайньої необхідності залучати фахівців до надання медичної допомоги, ми зможемо провести їхню обсервацію... В той же час, якщо нам буде потрібна допомога, сили і засоби, які присутні в цієї бригади, є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в закладі охорони здоров'я", - пояснив він.
За його словами, так відбувається в деяких лікарнях на території України, коли медпрацівники проживають в тих закладах, в яких надають допомогу хворим на коронавірус.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яким передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.
- 17:54 04 квітня Тільки в масках: Кабмін розказав про прогулянки та нагадав про штрафи-"квіточки" порівняно з іншими країнами
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 15:20 04 квітня Україна відправила до Італії 20 медиків, партію спирту - згодом
- 14:40 04 квітня На Житомирщині від коронавірусу померла друга людина
- 14:18 04 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:52 04 квітня Доведеться потерпіти: у Києві 25 нових випадків коронавірусу - Кличко
- 14:18 04 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 12:30 30 березня Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
- 16:00 01 квітня Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?