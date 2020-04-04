Україна відправила до Італії 20 медиків, партію спирту - згодом

Сьогодні, 4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів

Фото: mvs.gov.ua

Сьогодні, 4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу МВС, про це заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Сьогодні ми літаком Нацгвардії Ан-74 відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях", - зазначив Аваков.

За його словами, за два дні в Італію буде направлена ще й гуманітарна допомога - спеціальні спиртові дезінфектори.

"Наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям", - уточнив міністр, додавши, що ці місії триватимуть два тижні.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медики, які відправляються в Італію, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

"Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", - підкреслив він.

У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 4 квітня заявив, що ці 20 лікарів по поверненні пройдуть обсервацію або одразу будуть залучені до надання меддопомоги хворим.

"Після повернення до України все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні. Якщо епідемічна ситуація буде стабільна і не буде крайньої необхідності залучати фахівців до надання медичної допомоги, ми зможемо провести їхню обсервацію... В той же час, якщо нам буде потрібна допомога, сили і засоби, які присутні в цієї бригади, є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в закладі охорони здоров'я", - пояснив він.

За його словами, так відбувається в деяких лікарнях на території України, коли медпрацівники проживають в тих закладах, в яких надають допомогу хворим на коронавірус.

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Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яким передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.