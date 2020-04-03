14:43  03 квітня
На Київщині зафіксовано 70 хворих коронавірусом, з них 4 дітей
14:57  03 квітня
У Зеленського обіцяють 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для медиків
15:33  03 квітня
Угорщина змінила правила транзиту для українців
UA | RU
UA | RU
03 квітня 2020, 18:23 1

На Вінничині хворий з коронавірусом тиждень лежав у загальній палаті

Читайте также
на русском языке
03 квітня 2020, 18:23 1
Читайте также на русском языке
Два тижні хворий контактував з медперсоналом та іншими пацієнтами терапевтичного відділення
Фото: Shutterstock
Два тижні хворий контактував з медперсоналом та іншими пацієнтами терапевтичного відділення

Про це повідомили у gazetahm.org, пише RegioNews.

У Хмільнику на Вінниччині офіційно підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус. Хворим виявився 67-річний хмільничанин, який був госпіталізований з діагнозом "пневмонія" й у якого тест на коронавірус спочатку дав негативну відповідь

Позитивний результат, тобто наявність COVID-19, дослідження підтвердило лише через два тижні. Увесь цей час хворий лежав в загальній палаті терапевтичного відділення ще з кількома людьми. Зараз паціент перебуває в реанімації.

Заступник головного лікаря Хмільницької центральної лікарні Андрій Блажко підтвердив факт захворювання та повідомив, що сам зараз перебуває вдома на самоізоляції.

"У людей, які були в контакті з хворим, будуть взяті аналізи і до моменту отримання результатів, вони перебуватимуть на самоізоляції, - сказав Андрій Андрійович. – Коли я ввечері 31 березня хотів прийти до лікарні, мене не пустили працівники поліції".

У приміщенні лікарні проводять дезінфекцію. Задіяно 33 співробітники поліції стоять по периметру лікарні та стежать за тим, щоб на територію ніхто не заходив і не виходив.

З ким ще, крім медперсоналу, контактував хворий не відомо, також не повідомляється, де можуть бути основні джерела інфікування.

Читайте також: На Вінничині сільський голова зібрав мітинг у розпал карантину

У вінницьких райлікарнях забирають апарати ШВЛ для обласного центру

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).

Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"


коронавірус Вінницька область лікарні хворі медики
Супрун: український протокол лікування коронавірусу - це небезпечний експеримент
03 квітня 2020, 18:13
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
На Вінничині сільський голова зібрав мітинг у розпал карантину
03 квітня 2020, 15:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 квітня 2020, 15:44
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ілія Куса
Ірина Медушевська
Олег Сєнцов
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »