На Вінничині хворий з коронавірусом тиждень лежав у загальній палаті

Два тижні хворий контактував з медперсоналом та іншими пацієнтами терапевтичного відділення

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Два тижні хворий контактував з медперсоналом та іншими пацієнтами терапевтичного відділення

Про це повідомили у gazetahm.org, пише RegioNews.

У Хмільнику на Вінниччині офіційно підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус. Хворим виявився 67-річний хмільничанин, який був госпіталізований з діагнозом "пневмонія" й у якого тест на коронавірус спочатку дав негативну відповідь

Позитивний результат, тобто наявність COVID-19, дослідження підтвердило лише через два тижні. Увесь цей час хворий лежав в загальній палаті терапевтичного відділення ще з кількома людьми. Зараз паціент перебуває в реанімації.

Заступник головного лікаря Хмільницької центральної лікарні Андрій Блажко підтвердив факт захворювання та повідомив, що сам зараз перебуває вдома на самоізоляції.

"У людей, які були в контакті з хворим, будуть взяті аналізи і до моменту отримання результатів, вони перебуватимуть на самоізоляції, - сказав Андрій Андрійович. – Коли я ввечері 31 березня хотів прийти до лікарні, мене не пустили працівники поліції".

У приміщенні лікарні проводять дезінфекцію. Задіяно 33 співробітники поліції стоять по периметру лікарні та стежать за тим, щоб на територію ніхто не заходив і не виходив.

З ким ще, крім медперсоналу, контактував хворий не відомо, також не повідомляється, де можуть бути основні джерела інфікування.

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