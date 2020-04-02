Коронавірус на Херсонщині: виявили три нові випадки, один - летальний, облцентр закрили на карантин
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом доби ми отримали три нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - сказав він, не конкретизуючи, хто саме помер.
Також голова області додав, що стан дівчини, у якої виявили коронавірусну інфекцію кілька тижнів тому і яка перебуває в лікарні, має позитивну динаміку.
Крім того, Гусєв зазначив, що область вже отримала значну допомогу від президента України, підприємців і бізнесменів.
Водночас заступник міського голови Херсона Ігор Козаков після підтвердження першого випадку коронавірусу в місті у 42-річного чоловіка, який поступив до лікарні із пневмонією, заявив, що з опівночі 2 квітня Херсон закриють на карантин.
"На його в'їздах та виїздах буде встановлено 5 блокпостів", - уточнив Козаков і закликав громадян зберігати спокій, залишатися вдома і при наявності найменьших симптомів одразу звертатися до свого сімейного лікаря.
За його словами, лікарів, які контактували з хворим, та вся його родина відправлені на обсервацію. В будику, де мешкає інфікований, найближчим часом проведуть дезінфекцію.
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Нагадаємо, 30 березня в Херсоні у Обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустріли чергову партію медичної допомоги з Китаю.
Станом на 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
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