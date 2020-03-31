У лікаря, який тиснув руку Путіну, виявили коронавірус
Про це з посиланням на видання "Інтерфакс" передає RegioNews.
Відомо, що минулого тижня Проценко показував Путіну лікарню, де лікуються хворі коронавірусом, а також потиснув йому руку.
За словами лікарів, хворий ізольований і перебуває в задовільному стані.
"Стан Проценка нормальний, він знаходиться у нас, у Комунарці", - цитує видання слова медиків.
Тим часом російські ЗМІ зазначають, що в зв'язку з захворюванням головного лікаря в районі Москви, де знаходиться лікарня, можуть запровадити додаткові заходи безпеки.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, заявив, що побоювань через цей факт бути не повинно.
Раніше у Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна.
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