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31 березня 2020, 19:01 7

У лікаря, який тиснув руку Путіну, виявили коронавірус

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31 березня 2020, 19:01 7
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У головного лікаря московської лікарні Дениса Проценка, який 24 березня супроводжував президента РФ Путіна під час його візиту, виявили коронавірус
Фото: Олексій Дружинін
У головного лікаря московської лікарні Дениса Проценка, який 24 березня супроводжував президента РФ Путіна під час його візиту, виявили коронавірус

Про це з посиланням на видання "Інтерфакс" передає RegioNews.

Відомо, що минулого тижня Проценко показував Путіну лікарню, де лікуються хворі коронавірусом, а також потиснув йому руку.

За словами лікарів, хворий ізольований і перебуває в задовільному стані.

"Стан Проценка нормальний, він знаходиться у нас, у Комунарці", - цитує видання слова медиків.

Тим часом російські ЗМІ зазначають, що в зв'язку з захворюванням головного лікаря в районі Москви, де знаходиться лікарня, можуть запровадити додаткові заходи безпеки.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, заявив, що побоювань через цей факт бути не повинно.

Раніше у Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна.


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