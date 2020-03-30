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Олександра Василенко
журналіст
30 березня 2020, 15:26 24

Українців, які повертаються з-за кордону, не тестуватимуть на коронавірус - МОЗ

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30 березня 2020, 15:26 24
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Українців, які у час карантину повертатимуться з-за кордону на місця реєстрації, не тестуватимуть на наявність в організмі коронавірусу
Фото: Pixabay
Українців, які у час карантину повертатимуться з-за кордону на місця реєстрації, не тестуватимуть на наявність в організмі коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію МОЗ.

"ПЛР-тестування всім пасажирам не проводиться тому, що в ньому немає сенсу. Є питання інкубаційного періоду, і ПЛР-тестування не буде економічно й епідемічно обґрунтованим”, - сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Додав, що єдине правильне рішення на сьогодні - це зменшення пасажиропотоку й відправка всіх на обсервацію чи самоізоляцію.

Нагадаємо, що тест ПЛР базується на полімеразній ланцюговій реакції та може виявити патоген навіть при наявності декількох молекул його РНК / ДНК, тобто на дуже ранніх стадіях, або при безсимптомному перебігу хвороби. Метод заснований на багаторазовому виборчому копіюванні певної ділянки нуклеїнової кислоти "в пробірці". Для діагностики SARS-CoV-2 використовується ПЛР зі зворотною транскрипцією.

Наприкінці березня Інститут молекулярної біології та генетики НАН розробив тест-систему для виявлення коронавірусної інфекції Covid-19. Одна тестова система коштує 250 гривень. Інститут уже виготовив перші партії тестів на 600 аналізів. Їх передали в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я.

Як писали RegioNews раніше, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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