Украинцев, которые возвращаются из-за границы, не будут тестировать на коронавирус - Минздрав

Украинцев, которые во время карантина будут возвращаться из-за границы на места регистрации, не будут тестировать на наличие в организме коронавируса

Фото: Pixabay

Украинцев, которые во время карантина будут возвращаться из-за границы на места регистрации, не будут тестировать на наличие в организме коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Минздрава. "ПЦР-тестирования всем пассажирам не производится потому, что в нем нет смысла. Есть вопросы инкубационного периода, и ПЦР-тестирования не будет экономически и эпидемически обоснованным”, - сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Добавил, что единственное правильное решение на сегодня - это уменьшение пассажиропотока и отправка всех на обсервацию или самоизоляцию. Напомним, что тест ПЦР базируется на полимеразной цепной реакции и может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, или при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке". Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией. В конце марта Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-систему для выявления коронавирусной инфекции Covid-19. Одна тестовая система стоит 250 гривен. Институт уже изготовил первые партии тестов на 600 анализов. Их передали в Житомирский областной лабораторный центр МЗ и Центр общественного здоровья. Как писали RegioNews ранее, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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