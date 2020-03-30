Украинцев, которые возвращаются из-за границы, не будут тестировать на коронавирус - Минздрав
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Минздрава.
"ПЦР-тестирования всем пассажирам не производится потому, что в нем нет смысла. Есть вопросы инкубационного периода, и ПЦР-тестирования не будет экономически и эпидемически обоснованным”, - сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Добавил, что единственное правильное решение на сегодня - это уменьшение пассажиропотока и отправка всех на обсервацию или самоизоляцию.
Напомним, что тест ПЦР базируется на полимеразной цепной реакции и может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, или при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке". Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией.
В конце марта Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-систему для выявления коронавирусной инфекции Covid-19. Одна тестовая система стоит 250 гривен. Институт уже изготовил первые партии тестов на 600 анализов. Их передали в Житомирский областной лабораторный центр МЗ и Центр общественного здоровья.
Как писали RegioNews ранее, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
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