На Запоріжжі від коронавірусу одужала перша пацієнтка

Жінка клінічно здорова та має два негативних тести на COVID-19. Таким чином в Україні одужало вже шестеро людей, п’ять буковинців і одна мешканка Запоріжжя

Фото: Shutterstock

Жінка клінічно здорова та має два негативних тести на COVID-19. Таким чином в Україні одужало вже шестеро людей, п’ять буковинців і одна мешканка Запоріжжя

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