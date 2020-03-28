На Запоріжжі від коронавірусу одужала перша пацієнтка
Про це на своїй сторінці у Facebook написав губернатор Запорізької області Віталій Туринок
"Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19!
Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15.03 (повернулась iз Єгипту).
Вiдбулась виписка при клінічному здоров'ï та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус", - повідомив голова ОДА.
Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з...Опубліковано Віталій Туринок Субота, 28 березня 2020 р.
За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
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