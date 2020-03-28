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28 березня 2020, 15:47 6

На Запоріжжі від коронавірусу одужала перша пацієнтка

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28 березня 2020, 15:47 6
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Жінка клінічно здорова та має два негативних тести на COVID-19. Таким чином в Україні одужало вже шестеро людей, п’ять буковинців і одна мешканка Запоріжжя
Фото: Shutterstock
Жінка клінічно здорова та має два негативних тести на COVID-19. Таким чином в Україні одужало вже шестеро людей, п’ять буковинців і одна мешканка Запоріжжя

Про це на своїй сторінці у Facebook написав губернатор Запорізької області Віталій Туринок

"Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19!
Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15.03 (повернулась iз Єгипту).

Вiдбулась виписка при клінічному здоров'ï та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус", - повідомив голова ОДА.

Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з...

Опубліковано Віталій Туринок Субота, 28 березня 2020 р.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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