В ОБСЄ розкрили деталі останнього засідання у Мінську
Про це повідомляється на офіційному сайті організації, передає RegioNews.
В рамках політичної робочої групи сторони обговорили аспекти, пов'язані з особливим статусом тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), як це передбачено Мінськими угодами.
Учасники також відзначили той факт, що проект Консультативної ради з представниками ОРДЛО обговорювався в "Нормандському форматі".
Сторони обговорювали безперешкодне перетинання лінії розмежування, важливість розмінування цивільних об'єктів, а також розведення сил, для якого, на думку ОБСЄ, потрібно докласти додаткових зусиль.
Гуманітарна робоча група розглянула питання підготовки до наступного обміну, а також відкриття нових пунктів пропуску.
Також сторони обговорювали питання пенсійних виплат і постачання води через лінію розмежування.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції.
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