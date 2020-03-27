В ОБСЄ розкрили деталі останнього засідання у Мінську

В ОБСЄ розповіли про деталі засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 26 березня у форматі відеоконференції

Фото: BelarusMID

В ОБСЄ розповіли про деталі засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 26 березня у форматі відеоконференції

Про це повідомляється на офіційному сайті організації, передає RegioNews.

В рамках політичної робочої групи сторони обговорили аспекти, пов'язані з особливим статусом тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), як це передбачено Мінськими угодами.

Учасники також відзначили той факт, що проект Консультативної ради з представниками ОРДЛО обговорювався в "Нормандському форматі".

Сторони обговорювали безперешкодне перетинання лінії розмежування, важливість розмінування цивільних об'єктів, а також розведення сил, для якого, на думку ОБСЄ, потрібно докласти додаткових зусиль.

Гуманітарна робоча група розглянула питання підготовки до наступного обміну, а також відкриття нових пунктів пропуску.

Також сторони обговорювали питання пенсійних виплат і постачання води через лінію розмежування.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції.