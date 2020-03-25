Єрмак не подав декларацію про доходи: суд вже відкрив справу

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу проти голови Офісу президента України Андрія Єрмака за фактом неподання декларації про доходи

Фото: Ельдар Сарахман

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу проти голови Офісу президента України Андрія Єрмака за фактом неподання декларації про доходи

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що до суду надійшов позов Народного депутата України Антона Полякова до Голови НАЗК Олександра Новікова.

Позивач просить суд зобов’язати керівника НАЗК надати припис Президенту України Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування для з’ясування причин неподання Андрієм Єрмаком декларації про доходи за 2019 рік, яку той не подав, будучи кандидатом на посаду Голови Офісу Президента України.

Ще однією вимогою позову є визнати таку бездіяльність очільника НАЗК протиправною.

В повідомленні пресслужби йдеться, що за позовом Народного депутата Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.

22 березня повідомлялося, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску.

Народна депутатка фракції "Слуга народу" і глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько називає нові мінські домовленості глави ОПУ Андрія Єрмака російською пасткою.