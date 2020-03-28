У Хмельницькому проводять сесію облради на свіжому повітрі
Сьогодні, 28 березня, відбувається позачергова сесія Хмельницької обласної ради, на яку прибуло 60 обранців
Сьогодні, 28 березня, відбувається позачергова сесія Хмельницької обласної ради, на яку прибуло 60 обранців
Про це інформує RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.
Депутати проводять сесію на свіжому повітрі. Усі депутати в масках.
На порядку денному – 4 питання. Персональне голосування відбувається за допомогою прозорих скриньок.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 18:41Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 17:49Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:39 28 березня Росія обмежує рух через кордон з 30 березня
- 18:12 28 березня У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 17:46 28 березня Придбаний Кернесом апарат ШВЛ передали в лікарню
- 17:26 28 березня У Києві 30-річний пацієнт з COVID-19 знаходиться у важкому стані
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації