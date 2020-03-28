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28 березня 2020, 14:13 9

У Хмельницькому проводять сесію облради на свіжому повітрі

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28 березня 2020, 14:13 9
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Сьогодні, 28 березня, відбувається позачергова сесія Хмельницької обласної ради, на яку прибуло 60 обранців
Фото: Незалежний громадський потрал
Сьогодні, 28 березня, відбувається позачергова сесія Хмельницької обласної ради, на яку прибуло 60 обранців

Про це інформує RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Депутати проводять сесію на свіжому повітрі. Усі депутати в масках.

На порядку денному – 4 питання. Персональне голосування відбувається за допомогою прозорих скриньок.


Хмельницька область облрада депутат сесія
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