13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
14:21  26 березня
МОЗ створило штаб з протидії коронавірусу
14:34  26 березня
МОН скасував держатестацію школярів 2020 року
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 13:56 39

Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 13:56 39
Читайте также на русском языке
Станом на 26 березня закордоном захворіли коронавірусом 20 громадян України
Фото: twitter/XHNews
Станом на 26 березня закордоном захворіли коронавірусом 20 громадян України

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на радника заступника міністра охорони здоров'я Марію Іваник.

За її словами, також за кордоном на карантині знаходиться 160 українців.

"За межами України інфіковані 20 українців, які перебувають за межами території країни. На карантині знаходиться 160 українців. Вже 6 українських громадян одужали і повернулися до звичайного життя", - сказала вона.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 23 березня за кордоном проходили лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус украинцы МОЗ закордон
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »