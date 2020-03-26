Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ

Станом на 26 березня закордоном захворіли коронавірусом 20 громадян України

Фото: twitter/XHNews

Станом на 26 березня закордоном захворіли коронавірусом 20 громадян України

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на радника заступника міністра охорони здоров'я Марію Іваник.

За її словами, також за кордоном на карантині знаходиться 160 українців.

"За межами України інфіковані 20 українців, які перебувають за межами території країни. На карантині знаходиться 160 українців. Вже 6 українських громадян одужали і повернулися до звичайного життя", - сказала вона.

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Нагадаємо, станом на 23 березня за кордоном проходили лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.