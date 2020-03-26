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26 марта 2020, 13:56 29

Выросло число больных коронавирусом украинцев заграницей - Минздрав

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26 марта 2020, 13:56 29
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По состоянию на 26 марта заграницей заболели коронавирусом 20 граждан Украины
Фото: twitter/XHNews
По состоянию на 26 марта заграницей заболели коронавирусом 20 граждан Украины

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на советника заместителя министра здравоохранения Марию Иваник.

По ее словам, также за рубежом на карантине находится 160 украинцев.

"За пределами Украины инфицированы 20 украинцев, находящихся за пределами территории страны. На карантине находится 160 украинцев. Уже 6 украинских граждан выздоровели и вернулись к обычной жизни", - сказала она.

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Напомним, по состоянию на 23 марта за рубежом проходили лечение 18 украинцев, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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