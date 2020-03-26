Хакери вкрали з банківських рахунків українців 20 мільйонів гривень

П'ятеро злочинців діяли на території Київської, Івано-Франківської та Одеської областей

Фото: УСБУ

П'ятеро злочинців діяли на території Київської, Івано-Франківської та Одеської областей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, яке за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб.

Організована група розсилала повідомлення на електронні поштові скриньки для отримання несанкціонованого доступу до системи "Клієнт-банк". Кошти хакери переводили на підставні банківські рахунки та виводили у готівку. За попередніми даними, збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів.

Слідчі дії відбувались у Київській, Івано-Франківській областях та Одесі. Проведено 34 обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, а також у приміщеннях, де знаходилось серверне та комп’ютерне обладнання. Обладнання вилучено разом із мобільними терміналами, банківськими картками та документами.

Наразі 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом – цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших двох фігурантів здійснюється розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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