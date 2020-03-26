Зеленський призначив кілька керівників СБУ в областях

Президент Володимир Зеленський призначив Якушева Олександра заступником голови Служби безпеки України. Також нових очільників отримали Управління СБУ у Харківській, Сумській та Чернігівській областях

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Якушева Олександра заступником голови Служби безпеки України. Також нових очільників отримали Управління СБУ у Харківській, Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідні укази гаранта.

Зокрема, на Харьківщині призначено Романа Дудіна, на Сумщині - Олега Салюка, на Чернігівщині - Павла Ревунова (був заступником начальника управління СБУ в області).

Водночас гарант звільнив Миколу Найдича з посади начальника Управління СБУ в Харківській області.

Як відомо, у 2015 році Якушев працював на посаді помічника голови СБУ та був начальником відділу СБУ апарату голови служби.

Того ж року голова МВС Арсен Аваков нагородив Якушева зброєю, він отримав "Форт 17-03", калібру 9 мм.