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24 березня 2020, 13:29 6

У Польщі засуджено трьох радикалів за підпал угорського культурного центру в Ужгороді

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24 березня 2020, 13:29 6
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Суд у Кракові засудив трьох колишніх правих активістів Фаланґи та Стшельца за спробу підпалити угорський культурний центр в Ужгороді
Фото, відео: УСБУ
Суд у Кракові засудив трьох колишніх правих активістів Фаланґи та Стшельца за спробу підпалити угорський культурний центр в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України.

У лютому 2018 року двоє виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший відеофіксував підпал.

Співробітники спецслужби встановили причетність до підпалу будівлі двох громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації Фаланга. Учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань "ЛНР" і "ДНР".

Українські правоохоронці ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії, автозаправну станцію де вони купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон з Україною.

Під час досудового слідства було встановлено, що організував підпал третій учасник польської праворадикальної структури. Усі матеріали українська сторона передала до Генеральної прокуратури Польщі.

Польські правоохоронці затримали зловмисників. Суд у Кракові визнав фігурантів винними у вчиненні злочину. Організатора засуджено до трьох років позбавлення волі, виконавців до менших термінів.

Нагадаємо, у Львівській області вилучили 75 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками.


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