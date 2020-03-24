У Польщі засуджено трьох радикалів за підпал угорського культурного центру в Ужгороді
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України.
У лютому 2018 року двоє виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший відеофіксував підпал.
Співробітники спецслужби встановили причетність до підпалу будівлі двох громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації Фаланга. Учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань "ЛНР" і "ДНР".
Українські правоохоронці ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії, автозаправну станцію де вони купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон з Україною.
Під час досудового слідства було встановлено, що організував підпал третій учасник польської праворадикальної структури. Усі матеріали українська сторона передала до Генеральної прокуратури Польщі.
Польські правоохоронці затримали зловмисників. Суд у Кракові визнав фігурантів винними у вчиненні злочину. Організатора засуджено до трьох років позбавлення волі, виконавців до менших термінів.
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