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26 марта 2020, 13:51 1

Хакеры украли с банковских счетов украинцев 20 миллионов гривен

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26 марта 2020, 13:51 1
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Пятеро преступников действовали на территории Киевской, Ивано-Франковской и Одесской областей
Фото: УСБУ
Пятеро преступников действовали на территории Киевской, Ивано-Франковской и Одесской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

Специалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц.

Организованная группа рассылала сообщения на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк". Средства хакеры переводили на подставные банковские счета и выводили наличку. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составили более 20 миллионов.

Следственные действия происходили в Киевской, Ивано-Франковской областях и Одессе. Проведено 34 обыска по местам жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими картами и документами.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум – круглосуточный домашний арест. В отношении двух других фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, российский огнемет и арсенал боеприпасов нашла СБУ в Луганской области.

Зеленский назначил несколько руководителей СБУ в областях. Президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем председателя Службы безопасности Украины. Также новых руководителей получили Управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.


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