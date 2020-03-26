Російський вогнемет та арсенал боєприпасів знайшла СБУ в Луганській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Одна схованка була облаштована у покинутому бліндажі на околицях Щасті. З неї вилучили 61 постріл до реактивних гранатометів різних модифікацій, міну 120 мм, чотири підривачі до протитанкових мін і артилерійських снарядів, а також понад 1100 одиниць набоїв різного калібру.
Ще шість схованок знайшли у підвальному приміщенні багатоповерхівки у Лисичанську, а також поблизу селищ Біла Гора і Мирна Долина Попаснянського району. Зі схронів правоохоронці вилучили малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А російського виробництва, гранатомет РПГ-18, тридцять п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25 та ВОГ-25П і сім гранат. Також виявлено стартовий двигун до гранатомета ПГ-7, шість запалів для гранат та велику кількість набоїв до стрілецької зброї.
За даними слідства, схованки обладнав мешканець Лисичанська. Наразі йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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