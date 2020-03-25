Україна вивезе росіян з країни спецпотягом
Як передає RegioNews, про це "Укрінформу" повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
"Питання (вивезення громадян РФ з України - ред.) опрацьовується разом з МЗС, вся інформація про спеціальні потяги оприлюднюється на сайті міністерства та "УЗ". Стежте за оновленнями", - заявили у пресслужбі.
Зазначимо, на 28 березня 2020 року запланований рейс спецпотяга за маршрутом "Москва-Київ", яким громадяни України зможуть повернутися додому з РФ.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
З 16 березня в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:37 25 березня Google допоможе МОЗу повідомляти українцям про поширення коронавірусу
- 15:36 25 березня Через карантин ЗНО та вступна кампанія проведуть пізніше - Міносвіти
- 15:34 25 березня На період карантину житлові субсидії зростуть на 300 гривень
- 15:30 25 березня Як лікуються мільйонери з Куршевеля в інфекційних боксах Олександрівки
- 15:15 25 березня Кабмін призначив тимчасового міністра освіти
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ