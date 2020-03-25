Україна вивезе росіян з країни спецпотягом

Українські Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення російських громадян з території України

Фото: objectiv.tv

Українські Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення російських громадян з території України

Як передає RegioNews, про це "Укрінформу" повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

"Питання (вивезення громадян РФ з України - ред.) опрацьовується разом з МЗС, вся інформація про спеціальні потяги оприлюднюється на сайті міністерства та "УЗ". Стежте за оновленнями", - заявили у пресслужбі.

Зазначимо, на 28 березня 2020 року запланований рейс спецпотяга за маршрутом "Москва-Київ", яким громадяни України зможуть повернутися додому з РФ.

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на 25 березня ще два спеціальні поїзди для евакуації українців з Польщі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

З 16 березня в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.