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25 марта 2020, 11:19 7

Украина вывезет россиян из страны спецпоездом

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25 марта 2020, 11:19 7
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Украинские Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры работают над вопросом организации специального поезда для вывоза российских граждан с территории Украины
Фото: objectiv.tv
Украинские Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры работают над вопросом организации специального поезда для вывоза российских граждан с территории Украины

Как передает RegioNews, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Вопрос (вывоза граждан РФ из Украины - ред.) прорабатывается вместе с МИД, вся информация о специальных поездах публикуется на сайте министерства и "УЗ". Следите за обновлениями", - заявили в пресс-службе.

Отметим, на 28 марта 2020 года запланирован рейс спецпоеда по маршруту "Москва-Киев", которым граждане Украины смогут вернуться домой из РФ.

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Напомним, "Укрзализныця" назначила на 25 марта еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

С 16 марта в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.


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