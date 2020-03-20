11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 13:36 7

Карантин: Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 13:36 7
Читайте также на русском языке
Центр надання адміністративних послуг на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю призупиняє свою роботу
Фото: Facebook
Центр надання адміністративних послуг на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю призупиняє свою роботу

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

ЦНАП тимчасово припиняє свою роботу з 23 березня по 03 квітня.

В то же час,ЦНАП на КПВВ "Каланчак", який є віддаленим робочим місцем ЦНАПу Чаплинської ОТГ на час введення карантину працює за новим графіком, а саме:

Понеділок та Середа: з 9.00 до 16.00 (без перерви на обід).

Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.

Зараз понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.


коронавірус Крим КПВВ
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »