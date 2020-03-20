Карантин: Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу

Центр надання адміністративних послуг на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю призупиняє свою роботу

Фото: Facebook

Центр надання адміністративних послуг на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю призупиняє свою роботу

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

ЦНАП тимчасово припиняє свою роботу з 23 березня по 03 квітня.

В то же час,ЦНАП на КПВВ "Каланчак", який є віддаленим робочим місцем ЦНАПу Чаплинської ОТГ на час введення карантину працює за новим графіком, а саме:

Понеділок та Середа: з 9.00 до 16.00 (без перерви на обід).

Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.

Зараз понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.