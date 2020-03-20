Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим

Після візиту в анексований Крим президент Росії Володимир Путін не планує проходити тестування на коронавірус

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Після візиту в анексований Крим президент Росії Володимир Путін не планує проходити тестування на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

Як стверджує прес-секретар президента Дмитро Пєсков, Путін "чудово себе почуває", тому необхідності проходити тестування у нього немає.

"У президента немає такої необхідності проходити тест на коронавірус, тому що у нього немає симптомів. Він, слава Богу, прекрасно себе почуває і працює, продовжує працювати", – сказав Пєсков журналістам.

Він зазначив, що всі, хто контактував з президентом, зокрема в Криму під час його поїздки, пройшли тест на наявність коронавіруса.

"Ми вважаємо це виправданими заходами, пересторогами. Як раз-таки з тим, щоб президент впевнено продовжував працювати, якраз всі, хто його оточують, повинні вживати заходів обережності", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 18 березня – у шосту річницю анексії Криму Володимир Путін прибув в Севастополь, де провів ряд заходів.

Так, у Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст.

Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.

Зараз понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.