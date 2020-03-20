Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.
Як стверджує прес-секретар президента Дмитро Пєсков, Путін "чудово себе почуває", тому необхідності проходити тестування у нього немає.
"У президента немає такої необхідності проходити тест на коронавірус, тому що у нього немає симптомів. Він, слава Богу, прекрасно себе почуває і працює, продовжує працювати", – сказав Пєсков журналістам.
Він зазначив, що всі, хто контактував з президентом, зокрема в Криму під час його поїздки, пройшли тест на наявність коронавіруса.
"Ми вважаємо це виправданими заходами, пересторогами. Як раз-таки з тим, щоб президент впевнено продовжував працювати, якраз всі, хто його оточують, повинні вживати заходів обережності", – сказав Пєсков.
Нагадаємо, що 18 березня – у шосту річницю анексії Криму Володимир Путін прибув в Севастополь, де провів ряд заходів.
Так, у Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст.
Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.
Зараз понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.
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