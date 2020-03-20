Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
Как утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин "прекрасно себя чувствует", поэтому необходимости проходить тестирование у него нет.
"У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать", – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что все, кто контактировал с президентом, в частности в Крыму во время его поездки, прошли тест на наличие коронавируса.
"Мы считаем это оправданными мерами, предосторожностями. Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности", – сказал Песков.
Напомним, что 18 марта – в шестую годовщину аннексии Крыма Владимир Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий.
Так, в Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост.
Ранее сообщалось, что Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы с Крымом, хотя накануне работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе полностью приостановили.
Сейчас более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса.
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