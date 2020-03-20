Стало известно, как в Украине борются с коронавирусом в тюрьмах и СИЗО

В Украине для предупреждения распространения коронавируса в местах лишения свободы запретили свидания с родственниками, а на прогулку пускают только с соседями по камере

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В Украине для предупреждения распространения коронавируса в местах лишения свободы запретили свидания с родственниками, а на прогулку пускают только с соседями по камере

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, цель на данный момент - не дать коронавирусу попасть в места лишения свободы.

"Мы разработали ряд плановых мероприятий, сконцентрировавшись на том, чтобы предупредить возможное проникновение инфекции в любое из учреждений, входящих в пенитенциарную систему. Поэтому вынуждены были прибегнуть к непопулярным мерам. Например, ограничить посещение мест лишения свободы, отменив свидания с родственниками. Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, которые указывают, что человек может быть больной, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, которых по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин", - сказала она.

Также сотрудников пенитенциарных учреждений обязали обеспечить постоянное проветривание помещений и дополнительные уборки, а на прогулку заключенных выводят с теми, с кем они находятся в одной камере.

Также Высоцкая уточнила, что есть и помещение, куда можно отселить других заключенных, которые контактировали с больным. В случае выявления больного, его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден - госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. Ни тестов, ни лабораторий в пенитенциарной системе нет, анализы будут передавать в лаборатории, которые работают в регионах.

Сейчас Минюст по вопросам предотвращения распространения коронвируса консультируется с экспертами из Международного Красного Креста и другими донорскими организациями, которые занимаются охраной здоровья. Сейчас для мест лишения свободы нужны средства индивидуальной защиты для медперсонала.

По мнению Высоцкой, коронавирус в Украине не может вызвать тюремные бунты, как это было в Италии.

"Ситуация сейчас полностью подконтрольна, считаем, что бунтов не будет. Ежедневно собираем информацию, есть ли где-то чрезвычайные или нестандартные ситуации. На сегодня все абсолютно спокойно. Но мы адекватно оцениваем риски, если болезнь будет распространяться интенсивно", - пояснила она.

Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на данный момент среди людей, которые находятся под стражей, больных нет.

Он напомнил, что в местах лишения свободы много людей больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина. Если же люди будут госпитализированы в случае заражения коронавирусом, то они готовы обеспечить охрану в больницах.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.