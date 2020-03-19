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19 березня 2020, 17:37 5

Об’єднаним силам передали 16 тисяч медичних масок

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19 березня 2020, 17:37 5
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За підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок для забезпечення протиепідемічного режиму
Фото: ООС
За підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок для забезпечення протиепідемічного режиму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій.

Зазначимо, станом на 19 березня серед військовослужбовців Об’єднаних сил випадків COVID-19 не зареєстровано.

У складі Об’єднаних сил є 4 військових мобільних госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень.

В мобільних госпіталях кожних два тижні проводяться навчання щодо роботи у випадку виявлення COVID-19.

У військах постійно виконуються режимно-ізоляційні заходи, такі як обмеження переміщення особового складу, відміна масових заходів, відпусток, температурний контроль тіла на вході до військової частини тощо. Також регулярно проводиться профілактична дезінфекція приміщень, місць загального користування та пунктів харчування.

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Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких летальні.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19.


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