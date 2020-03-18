ВОЗ передала Украине вторую партию тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5 тысяч реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3 тысячи реакций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5 тысяч реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3 тысячи реакций

Об этом говорится на Facebook странице Центра общественного здоровья, пишет Regionews. World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 18 березня 2020 р. "ВОЗ улучшает возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, потому что именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом, чтобы разорвать цепь передачи: предотвратить случаи инфицирования и спасти жизни", - написал Центр общественного здоровья. Также читайте : Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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