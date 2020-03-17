Справа MH17: суд у Нідерландах продовжиться за зачиненими дверима
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.
Як повідомили у суді, наступне слухання, яке відбудеться 23 березня, буде закрите для преси та родичів постраждалих, а кількість прокурорів та адвокатів, допущених до зали суду, буде обмежена.
Після цього розгляд справи планують продовжити у червні.
Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.
Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.
10 березня під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прокуратура Нідерландів представила нових свідків пуску ракети, а колегія суддів прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня.
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