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17 березня 2020, 13:43 3

Справа MH17: суд у Нідерландах продовжиться за зачиненими дверима

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17 березня 2020, 13:43 3
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Суд у Нідерландах продовжить слухання стосовно чотирьох підозрюваних у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 за зачиненими дверима через поширення коронавірусу
Фото: flickr
Суд у Нідерландах продовжить слухання стосовно чотирьох підозрюваних у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 за зачиненими дверима через поширення коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

Як повідомили у суді, наступне слухання, яке відбудеться 23 березня, буде закрите для преси та родичів постраждалих, а кількість прокурорів та адвокатів, допущених до зали суду, буде обмежена.

Після цього розгляд справи планують продовжити у червні.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.

Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.

10 березня під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прокуратура Нідерландів представила нових свідків пуску ракети, а колегія суддів прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня.


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