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17 марта 2020, 13:43 3

Дело MH17: суд в Нидерландах продолжится за закрытыми дверями

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17 марта 2020, 13:43 3
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Суд в Нидерландах продолжит слушание в отношении четырех подозреваемых в деле сбития самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 за закрытыми дверями из-за распространения коронавируса
Фото: flickr
Суд в Нидерландах продолжит слушание в отношении четырех подозреваемых в деле сбития самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 за закрытыми дверями из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в суде, следующее слушание, которое состоится 23 марта, будет закрыто для прессы и родственников пострадавших, а количество прокуроров и адвокатов, допущенных в зал суда будет ограничено.

После этого рассмотрение дела планируют продолжить в июне.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.

Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.

10 марта во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей пуска ракеты, а коллегия судей приняла решение о переносе заседания на 23 марта.


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