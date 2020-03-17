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17 березня 2020, 11:57 5

Раду на карантин! - мітингарі під парламентом

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17 березня 2020, 11:57 5
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Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин
Фото: racurs.ua
Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин

Про це повідомляє Depo.ua, пише Regionews.

Активісти стоять з плакатами "Карантин", "Раду – на карантин. Єрмака – за грати", "Депутат – не кнопка", а також з українськими прапорами та символікою "Демократичної сокири" і "Національного корпусу".

Частина мітингарів – у медичних масках та захисних костюмах. Усі правоохоронці також у масках.

Організатори акції "Верховна Рада - варта контролю" закликали українців не дати нардепам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони".


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