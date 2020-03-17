Раду на карантин! - мітингарі під парламентом
Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин
Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин
Про це повідомляє Depo.ua, пише Regionews.
Активісти стоять з плакатами "Карантин", "Раду – на карантин. Єрмака – за грати", "Депутат – не кнопка", а також з українськими прапорами та символікою "Демократичної сокири" і "Національного корпусу".
Частина мітингарів – у медичних масках та захисних костюмах. Усі правоохоронці також у масках.
Організатори акції "Верховна Рада - варта контролю" закликали українців не дати нардепам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони".
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