Раду на карантин! - мітингарі під парламентом

Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин

Фото: racurs.ua

Під Верховною Радою, де триває позачергове засідання, відбувається акція протесту, де вимагають відправити парламент на карантин

Про це повідомляє Depo.ua, пише Regionews.

Активісти стоять з плакатами "Карантин", "Раду – на карантин. Єрмака – за грати", "Депутат – не кнопка", а також з українськими прапорами та символікою "Демократичної сокири" і "Національного корпусу".

Частина мітингарів – у медичних масках та захисних костюмах. Усі правоохоронці також у масках.

Організатори акції "Верховна Рада - варта контролю" закликали українців не дати нардепам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони".