Раду на карантин! - митингующие под парламентом

Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин

Фото: racurs.ua

Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин

Об этом сообщает Depo.ua, пишет Regionews.

Активисты стоят с плакатами "Карантин", "Раду - на карантин. Ермака - за решетку", "депутаты - не кнопка", а также с украинскими флагами и символикой "Демократической сокиры" и "Национального корпуса".

Часть митингующих - в медицинских масках и защитных костюмах. Все правоохранители также в масках.

Организаторы акции "Верховная Рада - предназначена для контроля" призвали украинский не дать нардепам в условиях карантина "принять антигосударственные законы".