Раду на карантин! - митингующие под парламентом
Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин
Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин
Об этом сообщает Depo.ua, пишет Regionews.
Активисты стоят с плакатами "Карантин", "Раду - на карантин. Ермака - за решетку", "депутаты - не кнопка", а также с украинскими флагами и символикой "Демократической сокиры" и "Национального корпуса".
Часть митингующих - в медицинских масках и защитных костюмах. Все правоохранители также в масках.
Организаторы акции "Верховная Рада - предназначена для контроля" призвали украинский не дать нардепам в условиях карантина "принять антигосударственные законы".
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