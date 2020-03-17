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17 марта 2020, 11:57 5

Раду на карантин! - митингующие под парламентом

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17 марта 2020, 11:57 5
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Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин
Фото: racurs.ua
Под Верховной Радой, где продолжается внеочередное заседание, проходит акция протеста, на которой требуют отправить парламент на карантин

Об этом сообщает Depo.ua, пишет Regionews.

Активисты стоят с плакатами "Карантин", "Раду - на карантин. Ермака - за решетку", "депутаты - не кнопка", а также с украинскими флагами и символикой "Демократической сокиры" и "Национального корпуса".

Часть митингующих - в медицинских масках и защитных костюмах. Все правоохранители также в масках.

Организаторы акции "Верховная Рада - предназначена для контроля" призвали украинский не дать нардепам в условиях карантина "принять антигосударственные законы".


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