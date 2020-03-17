Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи

Кандидат на посаду генпрокурора Ірина Венедіктова виступила на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня

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Кандидат на посаду генпрокурора Ірина Венедіктова виступила на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня

Як повідомляє RegioNews, перед голосуванням за своє призначення вона подякувала за довіру президенту та народним депутатам, які схвалили її призначення на засіданні комітету.

"Я зроблю все, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Обіцяю народу України виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх", - сказала вона.

Вона також пообіцяла не повертати "прокурорських перевертнів" на посади.

"Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Обіцяю стояти на засадах права, обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами. Ми розуміємо, що це важлива ланка правосуддя, і в нашій державі має відбуватися правосуддя кожного дня, воно нам потрібне, як повітря. І ми його відновимо", – сказала Венедіктова.

При цьому вона окреслила свої перші кроки на посаді.

"Перше, це провести аудит – і справ, і кадрів у прокуратурі", – уточнила Венедіктова, додавши, що "на порозі стоять" 220 прокурорів по люстрації і 420 прокурорів, які були звільнені восени, уже є судові рішення про поновлення.

Вона наголосила, що необхідні законні кадрові рішення для того, щоб реформа прокуратури продовжувалась.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генпрокурора. Пізніше Володимир Зеленський вніс пропозицію про призначення Ірини Венедиктової главою Офісу генпрокурора.

16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.