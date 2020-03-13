Ніяких масок і паніки: члени виборчкомів 179-го округу в Харківській області не бояться коронавіруса
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник голови окружної виборчої комісії Олександр Коновал, передає RegioNews.
Варто нагадати, що ЦВК вирішила не скасовувати проміжні вибори в Харківській області через карантин в Україні.
"Наша відповідь зброєносцям корон і вірусів, трусів і панікерам. Велика частина бюлетенів роздана. Жодних масок. Всі працюють - ніякої паніки. Жодної відмови через переляк", - написав він.
Як відомо, на 15 березня заплановані довибори на 179 мажоритарному окрузі в Харківській області з кількістю виборців понад 150 тисяч чоловік.
Нагадаємо, що в четвер, 12 березня, Центральна виборча комісія прийняла постанову, що передбачає заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції під час проміжних виборів.
Також нагадаємо, що ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області.
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