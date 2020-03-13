Ніяких масок і паніки: члени виборчкомів 179-го округу в Харківській області не бояться коронавіруса

Всі виборчі дільниці по 179 округу Харківської області працюють у штатному режимі

Фото: Facebook сторінка Олександра Коновала

Всі виборчі дільниці по 179 округу Харківської області працюють у штатному режимі

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник голови окружної виборчої комісії Олександр Коновал, передає RegioNews.

Варто нагадати, що ЦВК вирішила не скасовувати проміжні вибори в Харківській області через карантин в Україні.

"Наша відповідь зброєносцям корон і вірусів, трусів і панікерам. Велика частина бюлетенів роздана. Жодних масок. Всі працюють - ніякої паніки. Жодної відмови через переляк", - написав він.

Як відомо, на 15 березня заплановані довибори на 179 мажоритарному окрузі в Харківській області з кількістю виборців понад 150 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що в четвер, 12 березня, Центральна виборча комісія прийняла постанову, що передбачає заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції під час проміжних виборів.

Також нагадаємо, що ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області.