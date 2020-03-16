На выборах в Харьковской области зафиксировали 12 нарушений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Все 189 избирательных участка на Харьковщине закрылись вовремя. В течение дня в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались обнаружения агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов.
Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина.
Все сообщения должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции.
Напомним, что 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины.
По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе, что на Харьковщине, побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная
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