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16 марта 2020, 10:29 8

На выборах в Харьковской области зафиксировали 12 нарушений

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16 марта 2020, 10:29 8
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В течение дня, 15 марта, во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса
Фото: pexels
В течение дня, 15 марта, во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Все 189 избирательных участка на Харьковщине закрылись вовремя. В течение дня в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались обнаружения агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов.

Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина.

Все сообщения должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции.

Напомним, что 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины.

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе, что на Харьковщине, побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная


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