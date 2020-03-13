Cтало известно, кем является "разоблачитель" рейса "Милан-Киев"

В сети появились подробности о пассажире рейса "Милан-Киев", прилетевшем вечером 12 марта в аэропорт "Бориспль" с больными пассажирами на борту, Антоне Гуре, который и сообщил о ситуации на самолете

Фото: facebook/anton.gura

В сети появились подробности о пассажире рейса "Милан-Киев", прилетевшем вечером 12 марта в аэропорт "Бориспль" с больными пассажирами на борту, Антоне Гуре, который и сообщил о ситуации на самолете

Как передает RegioNews, Гура является сооснователем "Независимого союза работников медицинской отрасли" и он сам вызвался провести "социальный эксперимент" - за один день слетать в Милан и обратно в Киев. Об этом он сказал в программе "Право на владу".

При этом он не смог четко ответить на вопрос, отправится ли он в самоизоляцию.

Также на видео Гуры с самолета видно, как он снимает маску и трогает лицо руками, что врачи-инфекционисты категорически запрещают делать.

(Антон Гура. 2012 год)

По данным СМИ, также Гура является влогером Youtube-канала "Klymenko Time", который многие журналисты связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, который скрывается от украинского правосудия.

Как отметил нардеп Александр Дубинский, именно канал оплатил "активисту" полет в Италию и назад.

Кроме того, журналисты писали о том, что Гура близок к нардепу от "Слуги народа", основателю клиники "Борис" Михаилу Радуцкому.

Гура прославился и своей критикой медицинской реформы, называя ее "геноцидом украинцев", а также указывал на бездействие Минздрава, отметив, что может по низкой цене закупить тест-системы для выявления коронавируса.

Как указано в анкете Гуры на сайте одной из крупнейших русскоязычных площадок по поиску работы для актеров, моделей и певцов, он "по натуре актёр, хоть и не учился этому. В жизни люблю слова, только в перед не оглядываясь назад".

Напомним, вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные граждане Египта и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю".

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.

В Минздрае заявили, что все пассажиры данного самолета получат направление пройти тест на COVID-19.