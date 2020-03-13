12:00  13 марта
В оккупированной Горловке 12 случаев коронавируса – Аваков
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 10:15 62

Cтало известно, кем является "разоблачитель" рейса "Милан-Киев"

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 10:15 62
Читайте також українською мовою
В сети появились подробности о пассажире рейса "Милан-Киев", прилетевшем вечером 12 марта в аэропорт "Бориспль" с больными пассажирами на борту, Антоне Гуре, который и сообщил о ситуации на самолете
Фото: facebook/anton.gura
В сети появились подробности о пассажире рейса "Милан-Киев", прилетевшем вечером 12 марта в аэропорт "Бориспль" с больными пассажирами на борту, Антоне Гуре, который и сообщил о ситуации на самолете

Как передает RegioNews, Гура является сооснователем "Независимого союза работников медицинской отрасли" и он сам вызвался провести "социальный эксперимент" - за один день слетать в Милан и обратно в Киев. Об этом он сказал в программе "Право на владу".

При этом он не смог четко ответить на вопрос, отправится ли он в самоизоляцию.

Также на видео Гуры с самолета видно, как он снимает маску и трогает лицо руками, что врачи-инфекционисты категорически запрещают делать.

(Антон Гура. 2012 год)

По данным СМИ, также Гура является влогером Youtube-канала "Klymenko Time", который многие журналисты связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, который скрывается от украинского правосудия.

Как отметил нардеп Александр Дубинский, именно канал оплатил "активисту" полет в Италию и назад.

Кроме того, журналисты писали о том, что Гура близок к нардепу от "Слуги народа", основателю клиники "Борис" Михаилу Радуцкому.

Гура прославился и своей критикой медицинской реформы, называя ее "геноцидом украинцев", а также указывал на бездействие Минздрава, отметив, что может по низкой цене закупить тест-системы для выявления коронавируса.

Как указано в анкете Гуры на сайте одной из крупнейших русскоязычных площадок по поиску работы для актеров, моделей и певцов, он "по натуре актёр, хоть и не учился этому. В жизни люблю слова, только в перед не оглядываясь назад".

Напомним, вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные граждане Египта и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю".

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.

В Минздрае заявили, что все пассажиры данного самолета получат направление пройти тест на COVID-19.


Коронавирус самолет Италия Милан Борисполь
Все пассажиры самолета "Милан-Киев" пройдут тест на коронавирус - Минздрав
13 марта 2020, 09:50
В "Борисполе" сел самолет из Италии с больными пассажирами
13 марта 2020, 09:30
Коронавирус в Украине: сегодня СНБО решит, закрывать ли границы
13 марта 2020, 09:13
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Виктор Таран
Вадим Денисенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »