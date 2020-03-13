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13 марта 2020, 09:50 17

Все пассажиры самолета "Милан-Киев" пройдут тест на коронавирус - Минздрав

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13 марта 2020, 09:50 17
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Все пассажиры самолета из Милана, который приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером 12 марта и на борту которого находились пассажиры с признаками респираторных заболеваний, получат направление пройти тест на COVID-19
Фото: скрин с видео
Все пассажиры самолета из Милана, который приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером 12 марта и на борту которого находились пассажиры с признаками респираторных заболеваний, получат направление пройти тест на COVID-19

Как передает RegioNews, об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.

"Каждому пассажиру будет предоставлено инструкцию по самоизоляции, направление как можно быстрее пройти тест на COVID-19. В случае необходимости пассажиры будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что получили список находившихся на борту, всем был проведен температурный скрининг.

Напомним, вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные граждане Египта и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю".

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.


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