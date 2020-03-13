Все пассажиры самолета "Милан-Киев" пройдут тест на коронавирус - Минздрав
Как передает RegioNews, об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
"Каждому пассажиру будет предоставлено инструкцию по самоизоляции, направление как можно быстрее пройти тест на COVID-19. В случае необходимости пассажиры будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом", - говорится в сообщении.
Также в Минздраве добавили, что получили список находившихся на борту, всем был проведен температурный скрининг.
Напомним, вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные граждане Египта и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю".
Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.
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