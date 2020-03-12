Карантин: працівникам МЗС дозволили приходити на роботу з дітьми
Як передає RegioNews, про це повідомив сам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 12 березня на брифінгу.
"Я офіційно дозволив співробітникам Міністерства закордонних справ дві речі: по-перше - працювати дистанційно, по-друге - ті батьки, які через запровадження карантину не мають змоги прилаштувати кудись своїх дітей, вони можуть із дітьми приходити на роботу, ми облаштуємо спеціальне місце (для дітей - ред.)", - пояснив міністр.
За його словами, зараз такий момент, коли треба не сіяти паніку, а допомагати один одному.
Також Кулеба зазначив, що згідно із даними ВООЗ, діти є найбільш захищеною групою, щодо них зафіксовано найменше випадків зараження коронавірусом.
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Нагадаємо,
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.
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