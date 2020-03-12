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12 березня 2020, 13:05 14

Карантин: працівникам МЗС дозволили приходити на роботу з дітьми

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12 березня 2020, 13:05 14
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Працівникам міністерства закордонних справ України дозволили працювати з дому або приходити з дітьми на роботу
Фото: facebook/dmytro.kuleba
Працівникам міністерства закордонних справ України дозволили працювати з дому або приходити з дітьми на роботу

Як передає RegioNews, про це повідомив сам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 12 березня на брифінгу.

"Я офіційно дозволив співробітникам Міністерства закордонних справ дві речі: по-перше - працювати дистанційно, по-друге - ті батьки, які через запровадження карантину не мають змоги прилаштувати кудись своїх дітей, вони можуть із дітьми приходити на роботу, ми облаштуємо спеціальне місце (для дітей - ред.)", - пояснив міністр.

За його словами, зараз такий момент, коли треба не сіяти паніку, а допомагати один одному.

Також Кулеба зазначив, що згідно із даними ВООЗ, діти є найбільш захищеною групою, щодо них зафіксовано найменше випадків зараження коронавірусом.

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Нагадаємо,

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.


карантин МИД дети Дмитро Кулеба
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