Коронавірус: прикордонники порадили Кабміну, які закрити КПП

Державна прикордонна служба України направила уряду пропозиції щодо переліку прикордонних пунктів, які можуть бути закриті у зв'язку з коронавірусом

Фото: dpsu.gov.ua

Державна прикордонна служба України направила уряду пропозиції щодо переліку прикордонних пунктів, які можуть бути закриті у зв'язку з коронавірусом

Як передає RegioNews, про це РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, перелік прикордонних пунктів буде оприлюднено після рішення Кабміну.

"Вчора прем'єр-міністр зазначив, що в Україні буде закритий ряд пунктів пропуску на державному кордоні. Зараз Держприкордонслужбою спільно з іншими міністерствами і відомствами, які причетні до держкордону, розроблена пропозиція по такому рішенню і направлена уряду", - сказав він.

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Нагадаємо, 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу. 7 березня на КПВВ на Донбасі введені обмеження через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.