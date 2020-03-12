Коронавирус: пограничники посоветовали Кабмину, какие закрыть КПП
Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина.
"Вчера премьер-министр отметил, что в Украине будет закрыт ряд пунктов пропуска на государственной границе. Сейчас Госпогранслужбой совместно с другими министерствами и ведомствами, которые причастны к госгранице, разработано предложение по такому решению и направлено правительству", - сказал он.
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Напомним, 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. 7 марта на КПВВ на Донбассе введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.
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