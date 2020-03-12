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12 марта 2020, 11:18 7

Коронавирус: пограничники посоветовали Кабмину, какие закрыть КПП

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12 марта 2020, 11:18 7
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Государственная пограничная служба Украины направила правительству предложения относительно перечня пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом
Фото: dpsu.gov.ua
Государственная пограничная служба Украины направила правительству предложения относительно перечня пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина.

"Вчера премьер-министр отметил, что в Украине будет закрыт ряд пунктов пропуска на государственной границе. Сейчас Госпогранслужбой совместно с другими министерствами и ведомствами, которые причастны к госгранице, разработано предложение по такому решению и направлено правительству", - сказал он.

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Напомним, 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. 7 марта на КПВВ на Донбассе введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.


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