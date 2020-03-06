Через можливий коронавірус в "Л/ДНР” на КПВВ вводять тимчасові обмеження перетину – ООС

У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, на КПВВ з 07.00 7 березня вводяться тимчасові обмеження щодо перетину

Фото: ООС

У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, на КПВВ з 07.00 7 березня вводяться тимчасові обмеження щодо перетину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об‘єднаних сил. "Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення коронавірусу на територію України”, - йдеться в повідомленні. При цьому, громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом. У разі виявлення ознак, схожих на ураження коронавірусною інфекцією у осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, їм не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ. Громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, командування Об’єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

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