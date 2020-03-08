На Марш за права жінок у столиці вийшли понад дві тисячі осіб
Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає RegioNews.
Зазначається, що громадський порядок охороняли 500 поліцейських і працівників Нацгвардії.
"Заплановані акції пройшли спокійно. В цілому в марші взяли участь близько 2 тисяч осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіціі.
Аналогічні акції пройшли також в інших містах України. Учасники акції закликали депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка, зокрема, покладає обов'язок криміналізувати насильство проти жінок та домашнє насильство.
"Україна, слід віддати належне, багато зробила у сфері криміналізації домашнього насильства, проте прийняття законодавчих актів до кінця не вирішило основної проблеми - системного застосування насильства стосовно жінок і дітей і в багатьох випадках бездіяльність поліції", - відзначають організатори акції.
Нагадаємо, у неділю, 8 березня на Михайлівській площі столиці пройшов Марш жінок. Учасники акції заявили, що виступають проти сексизму і дискримінації в суспільстві.
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