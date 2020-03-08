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08 березня 2020, 17:17 6

На Марш за права жінок у столиці вийшли понад дві тисячі осіб

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08 березня 2020, 17:17 6
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У неділю, 8 березня Марш жінок у Києві відвідали близько двох тисяч осіб, акція пройшла спокійно
Фото: EPA
У неділю, 8 березня Марш жінок у Києві відвідали близько двох тисяч осіб, акція пройшла спокійно

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає RegioNews.

Зазначається, що громадський порядок охороняли 500 поліцейських і працівників Нацгвардії.

"Заплановані акції пройшли спокійно. В цілому в марші взяли участь близько 2 тисяч осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіціі.

Аналогічні акції пройшли також в інших містах України. Учасники акції закликали депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка, зокрема, покладає обов'язок криміналізувати насильство проти жінок та домашнє насильство.

"Україна, слід віддати належне, багато зробила у сфері криміналізації домашнього насильства, проте прийняття законодавчих актів до кінця не вирішило основної проблеми - системного застосування насильства стосовно жінок і дітей і в багатьох випадках бездіяльність поліції", - відзначають організатори акції.

Нагадаємо, у неділю, 8 березня на Михайлівській площі столиці пройшов Марш жінок. Учасники акції заявили, що виступають проти сексизму і дискримінації в суспільстві.


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