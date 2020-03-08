У Києві відбувся марш за права жінок

У неділю, 8 березня на Михайлівській площі столиці пройшов Марш жінок

Фото: hromadske.ua

У неділю, 8 березня на Михайлівській площі столиці пройшов Марш жінок

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

Зазначається, що метою маршу стало привернення уваги до необхідності ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка передбачає криміналізацію насильства щодо жінок і домашнього насильства.

Учасники акції заявили, що виступають проти сексизму і дискримінації в суспільстві.

Ходу охороняли шеренги правоохоронців, так як противники маршу влаштували контракцію на Михайлівській площі.

Нагадаємо, в неділю, 8 березня у зв'язку з проведенням масових акцій у центрі Києва Національна поліція і підрозділи Нацгвардії посилили заходи безпеки.

Також жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави.