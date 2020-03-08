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08 березня 2020, 11:45 29

Ми вас любимо: Зеленський привітав жінок з 8 Березня

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08 березня 2020, 11:45 29
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Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем

Привітання Президента опубліковане в Facebook, передає RegioNews.

"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня.", - сказав Зеленський.

За словами Президента, жінки боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.

"А також примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі. Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа", - підкреслив Зеленський.

"З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються", - додав Президент.

Як відомо, Міжнародний жіночий день щорічно відзначається 8 березня як символ боротьби жінок за права людини.


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