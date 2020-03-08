Ми вас любимо: Зеленський привітав жінок з 8 Березня
Привітання Президента опубліковане в Facebook, передає RegioNews.
"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня.", - сказав Зеленський.
За словами Президента, жінки боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.
"А також примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі. Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа", - підкреслив Зеленський.
"З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються", - додав Президент.
Як відомо, Міжнародний жіночий день щорічно відзначається 8 березня як символ боротьби жінок за права людини.
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