На Марш за права женщин в столице вышли более двух тысяч человек
Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает RegioNews.
Отмечается, что общественный порядок охраняли 500 полицейских и работников Нацгвардии.
"Запланированные акции прошли спокойно. В целом в марше приняли участие около 2 тысяч человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Аналогичные акции прошли также в других городах Украины. Участники акции призвали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, в частности, возлагает обязанность криминализировать насилие против женщин и домашнее насилие.
"Украина, надо отдать должное, много сделала в области криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы - системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездействие полиции", - отмечают организаторы акции.
Напомним, в воскресенье, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин. Участники акции заявили, что выступают против сексизма и дискриминации в обществе.
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