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08 березня 2020, 16:09 11

Терористи обстріляли Мар'їнку: горів опорний пункт ООС

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08 березня 2020, 16:09 11
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В неділю, 8 березня в районі Мар'їнки бойовики здійснили обстріл українських позицій, в результаті якого виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт українських військових
Фото: Штаб ООС
В неділю, 8 березня в районі Мар'їнки бойовики здійснили обстріл українських позицій, в результаті якого виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт українських військових

Про це повідомляється у Facebook операції Об'єднаних сил, передає RegioNews.

Повідомляється, що проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасувальних та бронебійно-запалювальних боєприпасів, що спричинили загоряння сухої трави.

Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до позицій українських підрозділів. Вогнем було пошкоджено один з опорних пунктів, інший вдалося врятувати.

Полум'я також наблизилося до житлових будинків, однак було швидко локалізоване.

За минулу добу зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.


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