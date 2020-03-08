Доба на Донбасі: бойовики гатили з мінометів, гранатометів и БМП
Про це повідомляється у Facebook Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли: поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, в районі Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, біля Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій: поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
поруч з Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, від початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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