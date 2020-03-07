Зведення ООС: чотири обстріли, втрат немає
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 07.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 7 березня 2020 р.
Бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл був зафіксований поруч з Красногорівка. У той же час в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцеве, неподалік Луганського і поряд з Новотошківське.
"Сьогодні, 7 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
- 18:53 07 березня Окупанти запустили Керченським мостом електричку з Криму до Росії
- 18:37 07 березня Зведення ООС: чотири обстріли, втрат немає
- 18:18 07 березня Через коронавірус Європейське бюро ВООЗ відправляє місію в Україну
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 17:44 07 березня Зеленський з’явився на обкладинці журналу "The Guardian"
- 17:30 07 березня У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 14:42 07 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу