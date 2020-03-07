Зведення ООС: чотири обстріли, втрат немає

З початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл був зафіксований поруч з Красногорівка. У той же час в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцеве, неподалік Луганського і поряд з Новотошківське.

"Сьогодні, 7 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.