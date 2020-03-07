17:30  07 березня
У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми
16:17  07 березня
Зеленський був ініціатором ізоляції Скалецької у Нових Санжарах
16:49  07 березня
Бойовики "ДНР" позбавили українську мову статусу "державної" на підконтрольній їм території
UA | RU
UA | RU
07 березня 2020, 18:37 2

Зведення ООС: чотири обстріли, втрат немає

Читайте также
на русском языке
07 березня 2020, 18:37 2
Читайте также на русском языке
З початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
З початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 07.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 7 березня 2020 р.

Бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл був зафіксований поруч з Красногорівка. У той же час в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцеве, неподалік Луганського і поряд з Новотошківське.

"Сьогодні, 7 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.


ООС
Зведення ООС: один убитий, чотири поранених
07 березня 2020, 10:25
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 березня 2020, 14:42
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »